СПОНСОРСКИЕ ПАКЕТЫ  "РАДИОГОРА"

недельный пакет, информация заказчика перед выпуском - 4 трансляции в день

2

МУЖСКОЙ КЛУБ

Энциклопедия на все случаи жизни. Мудрость по -мужски, забавные факты о мужских увлечениях и мужском организме.

Понедельник-воскресенье: 12:40; 20:30 + 3 анонса

недельный пакет, информация заказчика после выпуска - 2 трансляции в день –БРЭНД + доп. анонсы