В 2017 году рост тарифов ЖКХ будет идти вровень с инфляцией

В 2017 году совокупный платеж россиян за свет, воду, газ и тепло вырастет в среднем на 4%.

Увеличение стоимости коммунальных услуг будет идти вровень с предполагаемой инфляцией на 2017 год — эксперты Центробанка и минэкономразвития прогнозируют ее также на уровне 4%, пишет в номере за 23 ноября "Российская газета". Самый высокий порог в Москве — 7%, далее идут Санкт-Петербург, Якутия и Камчатский край (по 6%). В большинстве регионов максимальное увеличение тарифов не должно превысить 3,4%.

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