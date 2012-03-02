На Алданской земле открылась декада Олонхо

Открытие декады Олонхо, посвященной второму десятилетию Олонхо в Республике Саха (Якутия), состоялось 21 ноября в Алданском районе.

Якутским народными песнями встретил Театр юного зрителя гостей, собравшихся в этот день проникнуться богатой эпической поэзией народов Саха. В рамках декады в районе пройдут мероприятия в п. Н-Куранах, с. Хатыстыр, г. Томмот. Встречи с трудовыми коллективами района, детский праздник «Эпосы народов на земле Олонхо», медиалектории «Олонхо — прошлое, настоящее, будущее» и «Эвенкийские героические сказания-нимн гакан» в библиотеке им Николая Алексеевича Некрасова.

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