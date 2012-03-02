Лекарства подорожают на 15% в связи с введением маркировок

С 2018 года все упаковки лекарств в России должны маркировать специальными метками.

В пилотном режиме это правило, как планируется, начнет действовать с 2017 года. По словам исполнительного директора Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьевой, это приведет к увеличению цен на лекарства 10—15%, сообщает Life. При этом некоторые лекарства, по ее мнению, могут вовсе исчезнуть с рынка.

ссылка на первоисточник