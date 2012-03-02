Алданских психологов наградили за отличную работу

Филиалу Государственного бюджетного учреждения РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» в Алданском районе

в рамках Всемирного дня психолога вручили диплом победителя среди филиалов Республики Саха (Якутия) в номинации «Самый востребованный». Следует отметить, что Центр уже второй год подряд удостаивается почетной награды. Также за проявленное мастерство на ежегодном конкурсе «Педагог–психолог» награждена дипломом лауреата III степени Ирина Чернакова. Благодарственным письмом за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и большой вклад в учреждение награждена заведующая филиалом Мария Лейченко.

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