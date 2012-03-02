Федор Конюхов планирует установить новый мировой рекорд в Якутии

Путешественник Федор Конюхов выбрал Якутию как стартовую площадку для полета в стратосферу,

чтобы установить новый мировой рекорд высоты для теплового аэростата, сообщает «Интерфакс». По мнению Конюхова, природные условия Якутии оптимальны для успешного старта. Запуск ориентировочно запланирован на август-сентябрь 2017 года. Сам полет должен занять не более суток. Специально для полета в Великобритании заказан гигантский воздушный шар с объемом оболочки 100 500 метров. Общий вес воздушного шара с учетом оболочки, гондолы, горелки и топлива составит 1 672 кг.

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