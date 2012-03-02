Пожар в Алдане начался «от печки»

Нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печей стали причинами пожаров в Алдане в минувшее воскресенье.

Горела одна из квартир двухквартирного жилого дома на улице Ортосалинская. Прибывшие в 17.09 пожарные не допустили распространения пламени и спасли дом от уничтожения огнем. В тушении пожара были задействованы 4 человека личного состава и 2 единицы техники. Огнем на площади 10 кв.м. было повреждено потолочное перекрытие в одной из квартир дома. Сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.

ссылка на первоисточник