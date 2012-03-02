В ЮЯЭС обсудили вопросы соц. партнерства с районами.

Директор филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» Игорь Шкурко встретился с зампредседателя Госcобрания (Ил Тумэн) РС(Я) Ольгой Балабкиной.

Встреча прошла в рамках рабочего визита Ольги Валерьевны в г.Алдан с целью проведения ежегодного отчета правительства. Запланированный визит в Южно-Якутский филиал был посвящен вопросам направления социального партнерства на территории двух районов – Алданского и Нерюнгринского, сообщили ИА SakhaNews в пресс-службе филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети». В ходе встречи вице-спикер ознакомилась с итогами работы по выполненным обязательствам по договорам на технологическое присоединение за прошедший год и планом мероприятий по обеспечению электроснабжением объектов, участвующих в программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2017 год. С целью недопущения электротравматизма был рассмотрен вопрос по приведению в соответствие бесхозных сетей в п.Хатыстыр Алданского района, который сегодня стоит на особом контроле у правительства и министерства имущественных и земельных отношений республики. Ольга Валерьевна отметила работу энергетиков в сфере электробезопасности. По словам депутата, только постоянные встречи со школьниками с целью профилактики детского электротраматизма помогут ребятам правильно действовать как в обычных жизненных условиях, так и в критических.

Ссылка на первоисточник