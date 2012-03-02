На страже огня – за двое суток пожарные потушили 10 пожаров в Алдане.

Практически боевыми выдались минувшие выходные для Алданских пожарных и спасателей.

Как сообщили в Госпожнадзореа 11 и 12 июня было потушено 10 пожаров в городе Алдане. Битва с огнем началась 11 июня. В 2.42 поступил сигнал о пожаре восмиквартирного барака по пер. Чекистов, 3. Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар был потушен, никто не пострадал. Днем того же дня горели мусорные баки возле школы №1. Через несколько часов вновь пожар в частном жилом доме по улице Тополиной. Около девяти вечера полыхнуло щитовое здание бывшей конторы СМП в микрорайоне Солнечный. Видео облетело все соц. сети и привлекло внимание всех структур. Огонь распространился на площади 1250 кв. метров. Усугублял ситуацию ветер, но пожарные не дали огню перейти на соседние жилые дома. Ближе к полуночи все тех же суток загорелся нежилой двухэтажный дом по ул. М-Кангаласская. Пожарные еще боролись с огнем, когда поступил новый сигнал – горит здание лаборатории Алдангеологии. Кто-то поджег коробки на крыльце. Буквально через десять минут, загорается 12 квартирный аварийный дом в нескольких метрах от пожарных расчетов. В доме проживали 2 человека. Они были эвакуированы. В 3 ночи 12 июня пожар уже по ул. Бертина, 14. Горел старый барак, где проживал один человек. Его успешно эвакуировали. С разрывом в 10 минут вновь сигнал на пульт горит семиквартирный жилой дом по той же улице Бертина №47. Эвакуированы, 4 взрослых и 4 ребенка. 04.49 сигнал о пожаре частного дома по ул. Пролетарская. Загорелась кровля, в доме никого не было. По всем фактам ведется проверка и дознание. По одной из версий нежилые дома были подожжены специально. К расследованию подключены полиция и прокуратура.

(Радиогора )