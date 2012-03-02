Прокуратура Алданского района требует от муниципалитетов устранить нарушения законодательства в дорожной сфере

Прокуратура Алданского района требует от муниципалитетов устранить нарушения законодательства в дорожной сфере

Прокуратура Алданского района провела проверку исполнения законодательства о дорожной деятельности.

 

Установлено, что нарушение Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» в 2 муниципальных образованиях Алданского района не разработаны и не приняты муниципальные правовые акты, регламентирующие осуществление муниципального контроля в сфере дорожной деятельности. В 3 муниципальных образованиях, в нарушении Бюджетного кодекса РФ, иных нормативных актов не разработаны и не приняты положения о муниципальном дорожном фонде. По результатам проверки прокуратура района внесла в адрес глав муниципальных образований представления об устранении нарушений федерального законодательства. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении и контроле прокуратуры района. Пресс-служба прокуратуры республики.

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