Собственники смогут потребовать снижения платы за коммунальные услуги

Собственники получат право потребовать снизить плату за коммунальные услуги, если они были оказаны некачественно.

Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда России, который изучили «Известия». Проект постановления будет рассмотрен сегодня на заседании. В нем также говорится, что наличие задолженности по оплате коммунальных услуг не является поводом для их отключения.

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