В массовом поджоге Алдана в День России подозреваются подростки

В течение 11-го и в ночь на 12 июня в городе произошло семь пожаров, в шести домах проживали люди, всего 16 семей.

Подростки отрицают свою причастность к происшествиям. По данным "Блокнота Якутска", сейчас правоохранители проводят опрос возможных свидетелей, просматривают записи с видеокамер. В городе выставлены дополнительные патрули полицейских и сотрудников МЧС, призванных остановить поджоги. Утром 12 июня в алданских соцсетях прошли сообщения о более 20 ночных пожарах. Но мэр города Александр Бугай опроверг эту информацию.

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