ЗДРАВСТВУЙ, БАКАЛДЫН!

Отгремел первый гром и закуковала кукушка, по эвенкийскому календарю наступил новый год. Наступление лета жители среднего мира встретили на стадионе Центра подготовки лыжников. Отпраздновать Бакалдын в Алдане предложили жители Беллетского наслега. Издревле кочевников согревал и питал огонь, и прежде всего хвала была вознесена ему. Особое почтение – родовым общинам и их верным кормильцам – оленям. Пройдя очищение через Чичипкан, гости закружились в эвенкийском хороводе. Самобытная гармония гуляний пленила, завораживали танцы, не таяло эхо песен, национальные соревнования чередовались с представлениями по мотивам эвенкийского фольклора. В палатках жители Беллетского наслега представили жизнь кочевого народа.