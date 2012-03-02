Водителей, не пропускающих скорую помощь, лишат прав

Автовладельцев, которые не пропустили скорую помощь, в лучшем случае лишат прав до двух лет, в худшем их ждет уголовная ответственность.

Эти нормы прописаны в новой статье Уголовного кодекса РФ «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», предложенной вице-спикером Госдумы Ириной Яровой из «Единой России. Статья УК также предусматривает наказание за попытку не пустить медика к пациенту, что будет караться штрафом до 5 тысяч рублей. В случае же смерти пациента по вине водителя, не пропустившего «скорую», его могут посадить на срок до четырех лет, рассказали депутаты из комитета по госстроительству газете "Известия".

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