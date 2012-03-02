Госдума одобрила законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах, сообщает Lenta.ru.

Законопроект обязывает мессенджеры предоставлять услуги только тем пользователям, которые идентифицированы по номеру мобильного телефона. В случая принятия законопроекта в третьем чтении доступ к мессенджеру может быть заблокирован, если он не ограничивает «рассылку и передачу сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства России».

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