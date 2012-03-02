В Якутии зарегистрировано 69 случаев укуса клещами людей

В Республике Саха (Якутия) по состоянию на 13.06.2017 г. зарегистрированы 69 случаев укуса клещами людей, в том числе 5 завозных случаев (Белокуриха, Хабаровск и Сочи).

Обращения были зарегистрированы и в Алданском районе. По результатам лабораторных исследований, проведенных в лаборатории особо опасных инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Якутия)», в г. Якутске выявлены 2 клеща, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия). Для неспецифической профилактики от клещей при выходе на природу необходимо использовать защитную одежду, выбирать места отдыха с песчаной почвой или участки, лишенные травы, использовать репелленты, проводить само-и взаимоосмотры на наличие клещей, в том числе домашних животных. В случае присасывания клеща, обращайтесь за медицинской помощью в поликлинику или травмпункт по месту жительства.

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