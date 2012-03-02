Госдума одобрила законопроект о предельном возрасте главврачей

Законопроект об ограничении предельного возраста для руководителей и замруководителей медицинских организаций был принят в первом чтении.

«Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Также уточняется, что лица, достигшие возраста 65 лет и занимающие указанные должности, будут переводиться с их письменного согласия на другие должности, соответствующие их квалификации. Однако законопроект предусматривает и исключения. Так, срок работы главврача может быть увеличен до 70 лет в случае согласия работников организации.

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