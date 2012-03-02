Наказание за отказ авто пропустить пешехода ужесточат

Наказание за отказ авто пропустить пешехода ужесточат

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за отказ автомобилистов уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, передает «Росбалт».

Согласно законопроекту, непредоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (кроме водителей транспортных средств) обернется штрафом от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей (сейчас максимум 1,5 тыс. рублей).

ссылка на первоисточник

 
 

Яндекс цитирования Каталог@Mail.ru - каталог ресурсов интернет

8 (41145) 36 8 22

г.Алдан, пер.Спортивный д.2 оф.5