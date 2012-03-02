Наказание за отказ авто пропустить пешехода ужесточат

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, ужесточающий административную ответственность за отказ автомобилистов уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, передает «Росбалт».

Согласно законопроекту, непредоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (кроме водителей транспортных средств) обернется штрафом от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. рублей (сейчас максимум 1,5 тыс. рублей).

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