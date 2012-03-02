Якутяне активно берут «дальневосточные» гектары на родине

Около 18 тысяч жителей республики подали заявки на получение «дальневосточного» гектара на территории Якутии, сообщили ЯСИА в министерстве имущественных и земельных отношений региона.

За год закон о «дальневосточном» гектаре прошел три этапа реализации: с 1 июня 2016 года земля была доступна в «пилотных» районах субъектов Дальнего Востока для жителей этих районов, затем, с 1 октября 2016 года, возможность выбрать участок в своем субъекте получили дальневосточники, а с 1 февраля 2017 года «дальневосточные» гектары» стали доступны для всех граждан России.

ссылка на первоисточник