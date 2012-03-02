Алданские студенты посетили часовню на Васильевке.

Алданские студенты посетили часовню на Васильевке.

Подобные визиты стали уже традиционными для учащихся Алданского политехникума. На месте Сталинского ГУЛАГа часовня была установлена в 2009 году, в знак памяти и поклонения жертвам репрессий. С того времени студенты ежегодно посещают  «Васильевку», следят за состоянием часовней, убирают мусор.  В этом году ребята и преподаватели провели сварочные работы, обновив элементы часовни.  Кроме того студентам рассказывают об истории «Васильевки» и судьбах узников лагеря.

 
 

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