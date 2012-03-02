Алданские студенты посетили часовню на Васильевке.

Подобные визиты стали уже традиционными для учащихся Алданского политехникума. На месте Сталинского ГУЛАГа часовня была установлена в 2009 году, в знак памяти и поклонения жертвам репрессий. С того времени студенты ежегодно посещают «Васильевку», следят за состоянием часовней, убирают мусор. В этом году ребята и преподаватели провели сварочные работы, обновив элементы часовни. Кроме того студентам рассказывают об истории «Васильевки» и судьбах узников лагеря.