Якутия занимает первое место по лесным пожарам, и будет еще хуже

Больше всего сегодня леса горят в Якутии. Об этом в Департаменте лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу (ДФО) сообщили ТАСС.

В Департаменте лесных отношений Якутии пояснили, что большинство пожаров действуют в отдаленных и труднодоступных местах, они возникли из-за гроз. Кроме того, если сейчас в регионе фиксируют пожары на площади около 14 тысяч га, то в 2016 году они охватывали 250 тысяч га. "Мы опасаемся увеличения площади пожаров в эти выходные из-за повышения температуры воздуха на большей части республики, в некоторых районах температура достигнет 38 градусов", - сказал замруководителя Департамента лесных отношений Якутии Джулустан Хон.

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