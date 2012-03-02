В Якутии определили лучшего монтера железнодорожных путей

В Алдане прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший монтер пути» среди сотрудников компании «Железные дороги Якутии».

Победителем стал Кайрат Абдувалиев из Нерюнгри. В конкурсе приняли участие 12 работников путевых дистанций Алдана, Нерюнгри и Бестяха, которые состязались заглавный приз – Кубок первого президента Якутии Михаила Николаева. Награда учреждена в этом году в честь 80-летнего юбилея первого президента Якутии и по решению организаторов будет переходящей. А победитель личного первенства получает право участвовать во всероссийском этапе конкурса. Конкурсанты были награждены ценными подарками, обладатели призовых мест получили денежные сертификаты. Главный приз завоевали хозяева площадки – состав Алданской дистанции пути. А лучшим монтером пути стал Кайрат Абдувалиев из Нерюнгри. Теперь, он представит Якутию на Всероссийском этапе конкурса «Лучший по профессии».

ссылка на первоисточник