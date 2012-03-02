В России могут запретить курение у подъездов

В России могут запретить курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов многоквартирных домов.

Группа членов Совета Федерации внесла 29 июня на рассмотрение Госдумы соответствующий законопроект, передает ТАСС. В частности, предлагается дополнить действующий антитабачный закон нормой о запрете курения "в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов". В настоящее время уже запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

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