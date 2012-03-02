Расселение из аварийного жилья ускорилось, благодаря штрафам

Регионы России, которые не выполнили программу расселения аварийного жилья, вернут в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная Министерством строительства и ЖКХ газете "Известия". По данным ведомства, введение штрафов повысило темпы расселения и сократило количество брака при строительстве. При этом уточняется, что от выплаты штрафа были освобождены семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

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