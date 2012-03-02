Мигрантов отправят на Дальний Восток

Министерство внутренних дел России предложило стимулировать переселение мигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион, сообщает «Коммерсантъ».

Соответствующее предложение содержится в подготовленной ведомством концепции миграционной политики до 2020 года. На Дальний Восток предложено переселять и внутренних трудовых мигрантов. В частности, предлагается стимулировать «студенческую и академическую иммиграцию», изменить систему выдачи разрешений на временное проживание и гражданства РФ, увеличить подъемные для россиян до 1 млн рублей.

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