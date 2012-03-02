В РФ детей обязали перевозить только в автокреслах.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 июля подписал постановление о внесении изменений в ПДД, согласно которым перевозить детей до 7 лет в машине можно будет только с помощью специальных детских удерживающих устройств, передает РИА Новости.

В предыдущей редакции ПДД говорилось, что перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье должна осуществляться с использованием автокресла или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, а на переднем сиденье — только с использованием автокресла. Сейчас же правила перевозки детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля прописаны отдельно для детей до 7 лет и для детей от 7 до 12 лет.

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