В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Путин назвал визит главы КНР "центральным событием года" для стран и отметил "впечатляющую динамику" развития сотрудничества Москвы и Пекина, сообщается на сайте Кремля.

Путин пообещал поддержать китайский проект "Один пояс — один путь", сравнив его по потенциалу с совместным использованием Северного морского пути, Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Важную роль в переговорах заняли и вопросы международных отношений. Путин заверил, что Москва и Пекин продолжат укреплять сотрудничество. Си Цзиньпин, в свою очередь, подчеркнул, что Китай настроен на координацию и взаимодействие с Россией в международных делах. В ходе переговоров обсуждались вопросы подготовки новой программы всеобъемлющего партнерства России и Китая на Дальнем Востоке, расширения инвестиционного сотрудничества в территориях опережающего развития, свободного порта Владивосток и создания центра поддержки китайских инвесторов и предпринимателей на Дальнем Востоке. Кроме того, стороны подчеркнули, что важным направлением совместной работы в макрорегионе является увеличение экспорта в Китай экологически чистого продовольствия, произведенного на Дальнем Востоке России.

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