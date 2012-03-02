Предпринимателей будут проверять не чаще одного раза в три года.

Партия "Единая Россия" разработает законопроект о проведении проверок бизнеса не чаще одного раза в три года, государство не должно чинить препятствий для предпринимателей, заявил 4 июля на заседании комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы партии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Медведев отметил, что также планируется уйти от практики проверки предпринимателя каждым надзорным органом по отдельности, введя механизм комплексной проверки.

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