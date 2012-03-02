Якутия продолжает лидировать по количеству лесных пожаров на Дальнем Востоке.

По данным департамента лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, всего за сутки на Дальнем Востоке было зарегистрировано 142 пожара.

В Якутии полыхало 97 пожаров, выгорело 16,4 тыс. га леса, возгорания также отмечались в Хабаровском крае, Амурской и Магаданской областях, а также на Камчатке.К борьбе с огнем в лесах за сутки привлекалось 1 тыс. 264 человека, было задействовано 157 единиц техники и шесть воздушных судов. Сообщается, что с начала пожароопасного сезона 2017 года на Дальнем Востоке возникло 1 тыс. 334 лесных пожара на площади почти пятьсот тыс. Га. Основная пройденная огнем площадь пришлась на Якутию.

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