В При пожаре в Алдане погибла женщина.

Многоквартирный жилой дом по улице Ленина в Алдане сгорел накануне вечером, площадь пожара составила 520 кв.м.. Сообщение о пожаре в жилом доме в пожарно-спасательную службу поступило в 16.32. К моменту прибытия спасателей через три минуты после поступления вызова о пожаре, горели кровля и подъезд. На момент пожара в аварийном доме проживала женщина, которая получила ожоги несовместимые с жизнью. Как сообщили в Алданском госпожнадзоре причина, виновник и ущерб устанавливаются, однако вновь отрабатывается версия поджога ветхого строения. Напомним, что в июне в Алдане произошла череда пожаров аварийных и нежилых домов, в числе которых был и указанный сгоревший дом. По всем фактам ведется дознание, к следствию подключены -полиция и прокуратура.