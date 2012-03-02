Россиян защитят от несправедливых выплат по кредитам.

Россиян защитят от несправедливых выплат по кредитам.

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому неустойка исключается как меры ответственности за нарушение действующего договора по потребительскому кредиту, пишет "Парламентская газета". По мнению депутата Госдумы Андрея Барышева, предусмотренный действующей редакцией закона о потребкредите порядок зачисления платежей по займу, ведет к росту «закредитованности» населения и способствует спаду доходов россиян, вынужденных переплачивать кредитору по одному и тому же денежному обязательству.

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