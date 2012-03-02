100 муниципалитетов Якутии получат по 1 млн рублей.

100 муниципалитетов Якутии получат по 1 млн рублей на содействие самозанятости граждан в сельском хозяйстве в виде субсидий малоимущим гражданам.

Указ главы Якутии Егора Борисова «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в РС(Я)» был издан 21 апреля 2017 года. Как сообщил 5 июля министр труда и социального развития Александр Михеев, «в этом году заявки представили 282 поселения, в результате конкурсного отбора определены 100 сельских поселений - получателей средств». На эти средства малоимущее население будет вовлекаться в сельскохозяйственное производство. Егор Борисов поручил довести финансирование до получателей не позднее конца июля текущего года. Также поручено изыскать средства на эти цели в бюджете республики на 2018 и 2019 годы в размере 100 млн. рублей ежегодно.

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