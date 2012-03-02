Повышение пенсионного возраста сэкономит бюджету 1,7 трлн рублей.

В научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина посчитали, что повышение пенсионного возраста в России по формуле «65/63» позволит сэкономить бюджету 1,7 трлн. Рулей. Как рассказала газете «Известия» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, это позволит сократить количество пенсионеров в стране на 5 млн человек. По словам экспертов, такая мера даст краткосрочный финансовый эффект, так как трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше. Омельчук отметила, что если не начать повышение пенсионного возраста, то это может привести к тому, что правительство не сможет постоянно индексировать пенсионные выплаты. Прежде всего, эксперт считает, что возраст выхода на пенсию необходимо уравнять для мужчин и женщин. По данным проведенного институтом исследования, повышение пенсионного возраста поддерживают 21% россиян.

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