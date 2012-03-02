Глава Якутии может стать пионером в евроазиатском пространстве.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова поддержала инициативу главы Якутии Егора Борисова создать под эгидой ЮНЕСКО Центр эпоса. Об этом Бокова заявила вчера во время выступления на торжественной церемонии открытия II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо», сообщается на сайте руководителя региона.

По ее словам,"создание международного центра эпоса станет верным шагом по пути к толерантности и примером для тех, кто, к сожалению, до сих пор использует насилие, войны и конфликты для решения вопросов". Сообщается, что Центр планируют создавать в три этапа. "Строительство должно быть завершено к 2020 году. Общая стоимость оценивается в пределах 6 млрд. рублей, часть из которых уже заложена в государственном бюджете РС(Я) по линии госпрограммы по развитию культуры".

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