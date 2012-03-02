Пожарные спасли загоревшийся частный магазин.

6 июля в 6.34 в пожарно-спасательную службу города Алдана поступило сообщение о пожаре частном магазине «Селянин» на улице Папышева. На момент прибытия пожарно-спасательного подразделения спустя три минуты после поступления вызова из здания магазина шел дым. В результате пожара огнем повреждены стена и пол внутри на общей площади 3 кв.м. По предварительной версии пожар произошел из-за короткого замыкания электрооборудования. Виновник и ущерб устанавливаются. Пожарные спасли здание магазина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Якутии.