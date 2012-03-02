Ситуация с лесными пожарами находится на контроле правительства Якутии.

Первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников принял участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции под руководством главы МЧС России, где выступил с докладом о работе по тушению лесных пожаров в республике.

Клодезников подчеркнул, что обстановка с лесными пожарами находится на постоянном контроле правительства Якутии и регионального управления МЧС России. Он также отметил, что осложнение обстановки с природными пожарами на территории региона обусловлено прохождением гроз и жарой, которая держится уже на протяжении трех недель, а также ветреной погодой, что значительно повышает класс пожарной опасности в лесах. По словам зампреда, с момента введения режима чрезвычайной ситуации, обнаружено 35 и ликвидировано 47 лесных пожаров. Постоянный мониторинг лесопожарной обстановки на территории ведется путем авиапатрулирования, пеших дозоров, космического мониторинга. Проведены проверки всех населенных пунктов и объектов экономики, подверженных угрозе природных пожаров.

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