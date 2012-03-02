Семьям с тремя и более детьми до 12 лет могут разрешить отпуск в любое удобное время.

Многодетным семьям могут предоставить право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска в любое удобное для семьи время.

Как пишет «Российская газета», соответствующие поправки в Трудовой Кодекс РФ, предлагают внести депутаты Государственной Думы.В пояснительной записке к документу речь идет о семьях с тремя и более детьми в возрасте до 12 лет. Авторы законопроекта полагают, что данная поправка позволит родителям взять отпуск в одно и то же время, чтобы провести всей семьей. Кроме того, совместный отпуск родителей с детьми будет способствовать более активному семейному воспитанию.

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