В пользование отданы 24 тысячи «дальневосточных гектаров».

На сегодняшний день заключено 23 947 договоров безвозмездного пользования «дальневосточными гектарами».

Почти четверть из них – в Хабаровском крае. На Якутию приходится 3,5 тысячи заявок, это четвертое место в общем рейтинге популярности субъектов в ДВФО, сообщает минвостокразвития РФ. Как ранее заявлял министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, ожидается, что до конца этого года будет подано до 150 тысяч заявок на «дальневосточный гектар».

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