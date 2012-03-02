В ТОР "Южная Якутия" создадут сборочный завод с участием Китая.

Российско-китайский завод по сборке оборудования для горных работ планируется создать в ТОР "Южная Якутия", сообщает ТАСС.

"Мы серьезно рассматриваем вопрос по созданию предприятия совместно с нашими китайскими партнерами по сборке оборудования для открытых горных работ ", - сказал генеральный директор компании-резидента ТОР "Южная Якутия" "Колмар" Сергей Цивилев. ТОР "Южная Якутия", которая является территорией опережающего развития - это уникальный регион, по площади 414 кв. км., который обладает уникальными запасами коксующихся углей, железной руды и редкоземельных металлов, минеральных удобрений. Как уточнили в Минвостокразвития, компания "Колмар" с участием китайских партнеров - государственной корпорацией "Авик Интернешнл" и "ТехГарт Пекин" - ведет строительство обогатительных комбинатов "Денисовский" и "Инаглинский" в Якутии мощностью 6 млн тонн и 12 млн тонн соответственно. По словам главы Минвостокразвития Александра Галушки, "проекты, инициируемые компанией "Колмар", - большие и многоэтапные, этим проектам нужна поддержка". "Введение режима ТОР позволит расширить проекты, построить новые объекты, создать новые рабочие места. На них и будут распространяться налоговые льготы".

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