В Алданском районе чествовали золотодобытчиков

На сцене Дома культуры «Металлург» поселка Нижний Куранах чествовали покорителей металла, кузнецов благосостояния нашей страны — работников Алданзолото ГРК. Старейшее предприятие золотодобывающей промышленности Якутии — открытое акционерное общество горнорудная компания Алданзолото с каждым годом наращивает темпы развития, ставит перед собой цели и добивается их, перевыполняя планы.

Алданзолото ГРК находится в составе крупнейшего холдинга ОАО «Полюс Золото». На церемонии награждения различными почетными званиями ПОЛЮСА, а также званием «ветеран труда АО «Алданзолото» ГРК» и подарочными сертификатами были награждены лучшие сотрудники предприятия. Подарком, для жителей Нижнего Куранаха, стал концерт Елены Кукарской.

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