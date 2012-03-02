Волонтеры обратили внимание жителей Алдана на экологические проблемы

Добровольцы волонтерского движения «Дорогой добра» провели в Алдане эко-акцию «Сохрани природу».

Волонтеры, а это в основном воспитанники МКУ «Центр Семейного устройства», провели анкетирование населения на тему экологических проблем, сообщает пресс-служба Алданского района. В ходе анкетирования жители поднимали вопрос восстановления ключа Незаметный. Удивительно, но большинство убеждены, что силами общественности возможно не только очистить ключ, но и воссоздать его первоначальную красоту. Приезжие просили показать, в какой стороне города находится ключ. Некоторые шли туда, чтобы увидеть то историческое место, с которого начал свое существование Золотой Алдан. С помощью опроса участники волонтерского движения хотели обратить внимание властей и предпринимателей города к общей экологической проблеме. Каждый участник акции получил буклет, в котором прописаны четкие инструкции, как не навредить природе.

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