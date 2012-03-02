Две трети лесных пожаров в Якутии тушатся в течение двух суток с момента их выявления

С начала пожароопасного сезона на территории Якутии было зарегистрировано 207 лесных пожаров, пройденная огнём площадь составляет 23 577 гектаров.

Согласно данным Управления надзорной деятельности, причинами 60% лесных пожаров в 2017 году стали грозы. Помимо сотрудников парашютно-десантной пожарной службы к тушению привлекались местные жители. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар удалось отодвинуть от населенных пунктов. Глава республики рекомендовал соответствующим структурам не снижать уровень контроля за ситуацией и принять исчерпывающие меры для ликвидации всех возгораний.

ссылка на первоисточник