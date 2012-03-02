В России вводится курортный сбор

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении курортного сбора.

Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Введение в действие региональных законов, регулирующих взимание курортного сбора, переносится на полгода относительно срока, прописанного в принятой в первом чтении редакции документа - до 1 мая 2018 года.

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