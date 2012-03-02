Госдума одобрила законопроект, расширяющий применение "дальневосточного гектара"

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение территорий, которые могут быть предоставлены гражданину в безвозмездное пользование согласно закону о "дальневосточном гектаре", сообщает ТАСС.

Законопроект уточняет процедуру и форму представления информации о территориях, которые определены законом субъекта РФ и в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с законом. Уточняются также требования к схеме размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа.

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