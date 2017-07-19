Военнослужащие, не прошедшие тест на наркотики, лишатся пособий
Военнослужащие, не прошедшие тест на наркотики, лишатся пособий
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, лишающий пособий военнослужащих, не сдавших тест на наркотики.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Отметим, что закон предусматривает расширение перечня оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие. Пособия при увольнении с военной службы не получат те, кто не сдал обязательные тесты на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов.