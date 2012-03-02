Ысыах Олонхо в 2018 году пройдет в Алданском районе Якутии

Оргкомитет республиканского праздника подвел итоги этого года.

Ысыах Олонхо в 2018 году пройдет в Алданском районе Якутии. Заместитель председателя правительства Якутии, председатель оргкомитета республиканского Ысыаха Олонхо-2017 Алексей Дьячковский провел итоговое заседание. Напомним, в этом году праздник прошел в местности Хомустах г. Вилюйска Вилюйского улуса, сообщает ИА YakutiaMedia. Эстафету Ысыаха Олонхо принял Алданский район, где уже началась подготовка. Принято постановление Главы Алданского района, утверждены составы оргкомитета и рабочих групп, запланированы мероприятия по благоустройству территорий.