Лицеисты воочию увидели "сердце" железнодорожной станции Алдан

Семиклассники Республиканского лицея впервые своими глазами увидели настоящее "сердце" предприятия станции Алдан АК «Железные дороги Якутии», где проводится техническое обслуживание и ремонт тепловозов.

Локомотивное депо компании, в которой трудится 155 железнодорожников и имеется 38 единиц подвижного состава, произвели на них огромное впечатление, сообщает пресс-служба ЖД. Учащиеся лицея, начиная с 2009 года, ежегодно посещают объекты АК «ЖДЯ» в рамках программы экспедиции «Горные ландшафты» и встречаются с выпускниками учебного заведения, которые выбрали профессию железнодорожника и трудятся в различных подразделениях компании «Железные дороги Якутии».

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