Лицеисты воочию увидели "сердце" железнодорожной станции Алдан
Лицеисты воочию увидели "сердце" железнодорожной станции Алдан
Семиклассники Республиканского лицея впервые своими глазами увидели настоящее "сердце" предприятия станции Алдан АК «Железные дороги Якутии», где проводится техническое обслуживание и ремонт тепловозов.
Локомотивное депо компании, в которой трудится 155 железнодорожников и имеется 38 единиц подвижного состава, произвели на них огромное впечатление, сообщает пресс-служба ЖД. Учащиеся лицея, начиная с 2009 года, ежегодно посещают объекты АК «ЖДЯ» в рамках программы экспедиции «Горные ландшафты» и встречаются с выпускниками учебного заведения, которые выбрали профессию железнодорожника и трудятся в различных подразделениях компании «Железные дороги Якутии».