Заниматься бизнесом хотят разрешить с 14 лет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал инициативу разрешить гражданам заниматься бизнесом с 14 лет, сообщает gazeta.ru.

Гутенев подчеркнул, что если инициатива и будет оформлена как закон, подросткам не стоит разрешать брать кредиты на развитие бизнеса, отметив, что деньги у банка могут получить родители и передать их молодому предпринимателю.

ссылка на первоисточник