В Якутии могут появиться гостиницы «Хилтон»

В Якутии могут появиться гостиницы мировой сети «Хилтон», сообщил министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов.

Развитие туризма в регионе будет связано, в том числе, с налоговыми льготами для туристической отрасли Дальнего Востока. Как считают опрошенные ТАСС эксперты и представители туркомпаний, льготы позволят открыть новые маршруты, построить современные гостиницы и модернизировать имеющиеся туристические объекты.

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