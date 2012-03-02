В Алданском районе мужчина, обвиняемый в краже велосипеда, предстанет перед судом

Прокуратура Алданского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Алданского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что в начале июня 2017 года, обвиняемый, возвращаясь домой после поиска работы, увидев на крыльце торгово-развлекательного комплекса велосипед оставленный без присмотра 12-летней девочкой и убедившись что за ним никто не наблюдает, похитил его. По приходу домой, он подарил его своему сыну, пояснив, что купил велосипед в долг. Стоимость велосипеда составляла более 19 тыс. рубл.После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Алданский районный суд для рассмотрения по существу. Пресс-служба прокуратуры республики.

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